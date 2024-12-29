Управляющая компания выплатит орловцу компенсацию за повреждённый автомобиль упавшим деревом в размере 300 тысяч рублей

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Летом 2023 года, в Орле на транспортное средство «Рено Дастер» упало дерево. Это произошло во дворе дома № 12 по переулку Бетонному. Хозяин автомобиля подал иск против управляющей компании ООО «ЖИЛ-центр». Он потребовал возместить ущерб, который был оценён в 228 тысяч рублей — именно столько стоило отремонтировать машину.

Согласно законодательству, управляющая организация обязана следить за состоянием придомовой территории, включая растущие на ней деревья. Пресс-служба Орловского областного суда сообщает, что суд первой инстанции взыскал с ООО «ЖИЛ-центр» в пользу истца 354 тысячи рублей. В эту сумму вошли возмещение ущерба, штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, расходы на проведение оценки ущерба и госпошлина, пишет oreltimes.ru.

Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его. Судебные примирители помогли сторонам прийти к компромиссу. Было заключено мировое соглашение, согласно которому истец отказался от иска, а ООО «ЖИЛ-центр» обязалось перевести 300 тысяч рублей на расчётный счёт истца до 31 января 2025 года.

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