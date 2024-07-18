Ураган в Кромах сегодня: местные снимают на видео поваленные деревья и фонарные столбы

Сегодня, 18 июля 2024 года, непогода обрушилась на Орловскую область , принеся с собой сильный ветер и дождь. В Кромах уже ощутили последствия стихии: ураган повалил несколько деревьев и фонарный столб.

Очевидцы успели запечатлеть разгул стихии на видео и фото, которые теперь публикуют в социальных сетях. Первым не выдержал удара непогоды фонарный столб на улице Розы Люксембург, а затем стихия добралась и до деревьев.

Тем временем непогода приближается к Орлу: здесь гремят грозы и бушует ветер. По прогнозу гидрометцентра, сегодня с 21:00 до 21:00 19 июля на территории области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы.