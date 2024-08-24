Уровень безработицы в Орловской области снизился на 34%

В Орловской области наблюдается значительное снижение уровня безработицы. По состоянию на 1 июля 2024 года, количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень фиксированной безработицы на отчётную дату составил 0,3%, тогда как годом ранее он составлял 0,5%. Эти данные были опубликованы в бюллетене о социально-экономическом положении Орловской области на официальном портале правительства региона.

Согласно предоставленным данным, на 1 июля 2024 года на учёте в государственной службе занятости состояло всего 1158 граждан со статусом безработного, что составляет лишь 65,8% от аналогичного показателя предыдущего года (тогда было зарегистрировано 1760 человек). По информации департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу июля 2024 года в органах службы занятости было зарегистрировано около 1400 орловцев, из которых примерно 1000 получали пособие по безработице.

Текущий уровень безработицы является самым низким за последние годы. В 2024 году предыдущий рекорд был установлен в мае, когда численность официально зарегистрированных в регионе безработных составляла 1194 человека. Максимальный результат 2024 года пришёлся на февраль — 1278 безработных. В 2023 году максимум также был зафиксирован в феврале — 1975 безработных, а минимум пришёлся на ноябрь — 1332 безработных.

За прошлый год небольшой рост уровня безработицы регистрировался дважды — в феврале и декабре. В 2024 году только в феврале число безработных увеличилось на 2,2%, сообщает «Орелград».