Урожай подсчитают до зёрнышка

№25 (694) от 3 августа 2022 г.

С июля текущего года в России заработала система контроля (прослеживаемости) зерна ФГИС «Зерно». Пока в опытном режиме. Сейчас сельхозтоваропроизводители в добровольном порядке вносят в систему информацию о зерне, а с 1 сентября 2022 года её предоставление будет обязательным.

Как сообщает оператор системы ФГБУ «Центр агроаналитики», внедрение системы контроля зерна вызывает вопросы у участников рынка, однако поводов для паники, как утверждают специалисты, нет.

ФГИС «Зерно» – это онлайн-платформа, где формируются электронные товаросопроводительные документы на зерно и продукты его переработки. Они позволяют отслеживать перемещение этой продукции и смену ее собственника – так система обеспечивает прослеживаемость зерна от момента его сбора до переработки или вывоза за рубеж.

Система контроля, по сути, должна дать ясную картину количества и качества производимого и перерабатываемого зерна и со временем покончить с приписками. Потребителям от такой системы одни плюсы, а вот недобросовестным производителям придется учиться работать по-новому. Сотрудникам органов агропромышленного комплекса региона, привыкшим «рапортовать» о рекордах, – тоже.

«Меркурий» и «Цербер» не дремлют

Еще не так давно сельхозпроизводители сопротивлялись внедрению автоматизированной информационной системы «Меркурий» в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Однако сегодня мы видим, что система себя оправдала. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт регионального управления Россельхознадзора. Едва ли не еженедельно надзорное ведомство публикует информацию о выявлении продуктов неизвестного происхождения, поступающих в торговые предприятия и даже в бюджетные учреждения, с предприятий-фантомов.

Вот один из недавних примеров: в конце июля управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило об обнаружении площадки предприятия ООО «Эверест», зарегистрированной на территории Орловской области. На эту площадку поступали масло сливочное, сливки высокожирные и сыр с несуществующих предприятий. Согласно данным системы «Меркурий», поступавшая продукция перерабатывалась и направлялась в Республику Башкортостан, Рязанскую, Ростовскую и Московскую области.

По факту введения в оборот товаров неизвестного происхождения управление Россельхознадзора исключило эту площадку из реестра информационной системы «Цербер» и заблокировало работу уполномоченного лица в системе «Меркурий». Получателей продукции проинформировали о выявленных нарушениях для исключения из реализации товаров без прослеживаемости с фантомных предприятий.

Однако, несмотря на принятые меры, выработанная орловской площадкой «Эверест» продукция всё ещё остаётся в обороте, сообщает Россельхознадзор.

Так, в июле 2022 года в систему раннего оповещения были внесены результаты лабораторных исследований масла сладко-сливочного несоленого производства ООО «Эверест» (Орловская область), отобранного в одной из районных больниц… в Смоленской области.

Согласно отчетам, установлено несоответствие продукции требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» по наличию растительных жиров, что свидетельствует о фальсификации подконтрольного товара. Информация направлена в прокуратуру Орловской области.

«Статисты» всё проспали?

Как справлялись бы специалисты с потоком мясомолочного фальсификата без информационной системы «Меркурий»? Наверное, это было бы весьма и весьма затруднительно.

Аналогичная ситуация и с участниками зернового рынка. Сейчас возмущение многих из них понятно: работа в системе контроля зерна – это дополнительная нагрузка: возможно, потребуются отдельные сотрудники, которые должны в ней работать. Но, думаем, причины недовольства не только в этом. Никто на самом деле не знает, сколько зерна производит то или иное предприятие. Как это отследить? Верить на слово конкретному производителю? А почему бы ему не занижать объемы, чтобы уходить от налогов? И почему бы органам АПК районов и региона не заниматься приписками, чтобы не «портить» показатели? Соблазн велик.

И, наконец, муку какого качества используют небольшие и столь популярные в последнее время пекарни, которые, как правило, избегают проверок?

Вот, к примеру, как высказываются по этому поводу в Союзе зернопереработчиков Алтая:

– Проблема в том, что в стране до тридцати процентов муки производят в теневом секторе. Многие небольшие мельницы, расположенные рядом с крупными городами-миллионниками, никак не контролируются, и они всегда находят сбыт в «своих» городах. Теневую муку и крупу используют в основном мелкие пекарни, что отчасти приводит к низкому качеству хлебной и мучной кондитерской продукции. Теневые мелкие мельницы не следят за качеством сырья и помола, в отличие от легальных компаний, которые дорожат своими торговыми марками. И цена у мелких теневых производителей на 15‒20 процентов меньше, этого достаточно, чтобы вытеснить неустойчивые «белые» предприятия. А вот при высоких ценах на пшеницу нелегалы часто отказываются зерно молоть, и тогда объемы переработки наращиваются в «светлом» секторе.

Напомним, система должна заработать с сентября текущего года. О том, что в России началось тестирование государственной системы прослеживаемости зерна, было известно еще в феврале. В ходе тестирования производители зерновых, зернобобовых и масличных культур, переработчики и конечные потребители зерна и продуктов его переработки могли ознакомиться со всеми этапами работы в системе, изучить ее функционал и попробовать вносить в нее необходимые данные. Тестирование продолжалось до 30 июня 2022 года. Как отмечал руководитель направления по внедрению ФГИС «Зерно» ФГБУ «Центр агроаналитики» Михаил Копейкин, основная задача этапа тестирования системы – получить обратную связь от пользователей.

Участвовали ли в тестировании программы производители Орловского региона? Официальные источники такими подробностями не делились. 19 июля 2022 года, уже в период «добровольного» участия в программе, о выездных семинарах по работе в системе ФГИС «Зерно» сообщил департамент сельского хозяйства Орловской области:

«Так, 12 июля 2022 года мероприятия прошли в Ливенском районе при участии организаций АПК Должанского и Колпнянского районов и Покровском районе с участием Малоархангельского, Свердловского и Глазуновского районов.

13 июня 2022 года семинар прошел в Кромском районе с участием Троснянского, Дмитровского и Сосковского районов и в Урицком районе – Шаблыкинский, Хотынецкий, Знаменский районы».

Аграриям рассказали о программе, дали инструкции по её использованию, также поговорили о регистрации хозсубъектов, занятых в сфере обращения с пестицидами и агрохимиками в информационной системе «Сатурн», рассмотрели об «Актуальных вопросах отражения движения зерна и продуктов переработки зерна в «Отчете о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Орловской области, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур».

Не поздновато?

Двумя днями позже – 21 июля – руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов в ходе онлайн-брифинга сообщил, что нынешняя уборочная страда началась с показателей выше прошлогодних. Он порассуждал о перспективах агропромышленного комплекса региона, почему-то позабыв о необходимости развития стратегической молочной отрасли; о подготовке кадров, в том числе при участии одной из часто упоминаемых и горячо любимых чиновниками компаний… На этом, собственно, всё. Система контроля зерна руководителя профильного департамента, похоже, не очень-то и волнует. Возможно, Шалимов надеется «подсчитать» рекордный урожай до начала полномасштабного использования системы контроля зерна, а может, он, как многие высокопоставленные орловские чиновники, надеется «соскочить» с этой болезненной темы и уже в следующем году уступить место другому чиновнику-статисту. Как это будет – увидим совсем скоро.

Наталья Зарубина

Справочно:

Федеральная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки работает в штатном режиме, отмечает ее оператор – ФГБУ «Центр агроаналитики».

Благодаря работе ФГИС «Зерно» рынок станет прозрачным – это вызовет отток с него контрафактной продукции. Участники рынка смогут быть уверены в происхождении зерна и соответствии его свойств заявленным, а государству станет проще контролировать качество продукции, поэтому проверок товаропроизводителей станет меньше. Все это позволит российскому бизнесу работать эффективнее.

Учитывая масштаб ФГИС «Зерно», вносить в нее данные об операциях с зерном и продуктами его переработки будут практически все участники рынка, идет тщательная подготовка к ее внедрению.

К началу июля в тестировании приняли участие больше 12 тыс. пользователей из всех регионов страны – это четверть от запланированного числа всех пользователей системы.

С 1 июля можно зарегистрироваться в системе и попробовать вносить в нее реальные данные о зерне.

Если при работе с системой возникают сложности, любой пользователь ФГИС «Зерно» может получить бесплатную консультационную, методологическую и техническую поддержку ее оператора.

Алгоритм внесения данных в систему довольно простой: сельхозпроизводитель вносит в специальную форму информацию о зерне нового урожая и подписывает ее электронной цифровой подписью – если все данные под рукой, это занимает несколько минут, но аграриям на это дается пять дней со дня уборки зерна. После этого проводится бесплатный государственный мониторинг: отбор проб и оценка качества зерна; документ о нем создается прямо в системе. По результатам госмониторинга с зерном можно проводить различные операции (отправить на хранение или переработку, реализовать и пр.), формируя в системе СДИЗ, – на их оформление дается один день с момента перевозки или реализации зерна. А с 1 сентября ФГИС «Зерно» будет интегрироваться с учетными системами товаропроизводителей (в частности, с 1С): нужные данные будут подгружаться из них в систему автоматически, что значительно упростит и ускорит процесс работы в ней.

Работа во ФГИС «Зерно» и оформление в ней документов бесплатны. Вносить данные в систему может научиться любой аграрий, сам процесс не будет занимать у него много времени, так что фермерам не придется нанимать для этого специального сотрудника, производственный процесс при этом не пострадает. Дополнительных трат на покупку весов для зерна тоже не потребуется: в систему можно вносить информацию о бункерном или кузовном весе и менять ее при погашении СДИЗ. Не нужно будет и строить склад для зерна: в системе сохраняется возможность реализовывать зерно «из-под комбайна».

Внедрение ФГИС «Зерно», как любое новшество, вызывает вопросы и опасения у участников рынка, но поводов для паники нет.

Дальнейшее внедрение системы будет поэтапным: добровольное внесение во ФГИС «Зерно» информации о продукции переработки зерна начнется с 1 января 2023 года, а обязательным оно станет только с 1 марта 2023 года. Это позволит избежать значительного роста административной нагрузки и максимально комфортно перейти к соблюдению новых требований законодательства, которые касаются прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

Агропромышленный портал «АГРО-21»