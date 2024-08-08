Ушел из жизни актер «Свободного пространства» Владимир Крашенинников

Фото: Театр «Свободное пространство»

Скоропостижно скончался Владимир Крашенинников, актёр театра «Свободное пространство». Ему было 75 лет. Об этом сообщили в театре 7 августа 2024 года.

— В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный, — таким его запомнят родные и близкие.

Владимир Крашенинников родился в Орле. Он учился в школе-студии МХАТ и работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. В 1985 году он вернулся в родной город и начал выступать в «Свободном пространстве».

Почти 50 лет своей жизни Владимир Крашенинников посвятил сцене, 39 из них — орловскому театру. Он всегда с радостью делился опытом с молодыми актёрами и поддерживал коллег.

Орловская среда выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Крашенинникова.