Ушел из жизни Георгия Малявского, актёра из «Чернобыля» и «Мухтара»

В субботу, 31 августа 2024 года, печальная новость потрясла мир искусства. На 78-м году жизни не стало советского и белорусского актёра Георгия Малявского. Причины смерти не были раскрыты.

Георгий Малявский родился в Минске в 1946 году. После окончания Белорусского театрально-художественного института он начал свою карьеру в Могилевском областном театре драмы и комедии в Бобруйске. Позже он присоединился к труппе Театра имени Янки Купалы. За свои заслуги актёр был удостоен звания заслуженного артиста Белорусской ССР.

Малявский принимал участие во многих кинопроектах, среди которых можно выделить «Чернобыль», «Мухтар. Новый след» и «Алхимик. Эликсир Фауста», сообщает РИА Новости.

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