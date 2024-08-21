Ушел из жизни Иван Суверин, известный орловский журналист

Во вторник утром, 20 августа 2024 года, не стало Ивана Суверина — орловского корреспондента телеканала «Первый Областной». Печальную новость сообщили в официальных соцсетях телеканала. Известный журналист скончался во время операции, которую ему делали в Москве. Ему был 51 год.

Иван посвятил журналистике более 25 лет. Он работал в пресс-службе регионального МЧС, был корреспондентом ГТРК «Орёл» и специальным корреспондентом «Первого Областного». Зрителям он запомнился яркими репортажами с мест событий.

— Некоторые говорили, что Ивану нравится работа в сердце трагедии. Но сам он никогда не любил чужую боль и миссию свою видел в том, что, рассказывая о случившихся ЧП, он, возможно, предотвращал новые, еще не случившиеся. Он сам так об этом много раз говорил нам, – пишут его коллеги по телеканалу.

«Орловская среда» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана.