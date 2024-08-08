Ушла из жизни бывший директор Орловского техникума сферы услуг

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Сегодня не стало Галины Макуниной, ей было 62 года. Об этом сообщили в Департаменте образования Орловской области.

«Галина Михайловна была ярким и талантливым педагогом, человеком огромной созидательной энергии. Её знали и ценили как настоящего профессионала. Память о ней навсегда останется в сердцах её близких, коллег и многочисленных учеников», — отметили в администрации региона.

Макунина руководила Орловским техникумом сферы услуг с 2007 по 2023 год. До этого она занимала должность заместителя директора по учебно-производственной работе в Профессионально-техническом училище №30 и в Профессиональных лицеях №1 и №30 города Орла.

Ранее Галина Михайловна работала воспитателем детского сада, а также преподавала историю и географию в школах №28 и №38, сообщает «Орелград».