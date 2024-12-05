Ушёл из жизни известный врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков

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Сегодня, 5 декабря 2024 года, стало известно, что ушел из жизни известный врач-диетолог и популярный телеведущий Алексей Ковальков. Ему было 62 года.

В последние годы своей жизни Алексей боролся с онкологическим заболеванием. но подробности о его диагнозе не разглашаются, пишет газета.ru.

Алексей Ковальков родился в Москве 19 апреля 1962 года. Он получил образование во 2-м Московском государственном медицинском институте имени Н.И. Пирогова, а затем прошёл переподготовку по диетологии в 2006 году. Благодаря разработанной им уникальной методике похудения, он смог сбросить 80 килограммов всего за семь месяцев.

Ковальков также был ведущим программы «Семейный размер» на телеканале «Домашний» и активно делился своими знаниями и опытом через видео на YouTube. В апреле 2010 года журнал Forbes признал его одним из трёх самых известных диетологов Москвы. Его книга «Как похудеть: стратегия победы над весом» пользуется большой популярностью среди читателей.

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