Усов из команды Косогова

№26 (695) от 17 августа 2022 г.

Выборы-2022

Таких, как он, до перестройки называли «сильный хозяйственник»! В этих словах было всё – и уважение, и признание заслуг, и гордость за то, что пришлось поработать с таким человеком. А если, помимо своей основной деятельности, он находил возможность и время заниматься общественной работой, то авторитет в глазах окружающих только рос. И жители Северного района очень довольны, что у них такой депутат есть. И хотя депутат считается преимущественно законодателем, Евгению Косогову, как правило, приходится быть и хозяйственником тоже.

Евгений Владимирович в своём кабинете времени проводит мало, чаще он ездит по территории своего округа, контролирует работы и общается с жителями, которые просят его о помощи. Все уже знают, что к Косогову можно подойти с просьбой прямо на улице и быть уверенными, что он выслушает и поможет. Эффективное совмещение работы в областном Совете с работой на округе, когда депутат знает всё, что происходит в закреплённом за ним районе, дало великолепный результат: 4-й округ превратился в один из самых красивых и облагороженных уголков Северного района.

Как это часто бывает, вокруг целеустремлённого и энергичного политика, способного повести за собой команду, собираются неравнодушные люди и активные помощники, нацеленные на результат. Чтобы заслужить должность помощника депутата, необходимо постараться. Зачастую угодить депутату достаточно сложно, а депутату, который устанавливает высокие стандарты качества работы и ориентирован на эффективное решение задач, — сложно вдвойне. Но есть и такие люди, которые работают с Косоговым рука об руку уже несколько лет, помогая улучшать жизнь жителей микрорайона.

…Их встреча состоялась много лет назад. Молодой депутат Косогов и активист Алексей Усов, неравнодушный к экологическим проблемам города, сошлись благодаря общим интересам. Сначала Усов принимал активное участие во всех социально значимых акциях, проводившихся в Северном районе, работал на субботниках, зарекомендовал себя с лучшей стороны и стал помощником депутата на общественных началах. Работая в команде с Евгением Косоговым, Алексей Усов достиг больших успехов в сфере общественной деятельности, а его жизненный опыт и компетентность позволили ему выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Орловского горсовета по одномандатному избирательному округу №4.

Как рассказывает Алексей, активная жизненная позиция у него сформировалась ещё в детстве. Он жил в Орле на ул. Ливенской, в районе, где преобладал частный сектор и где не было практически никакой инфраструктуры для детских игр и занятий спортом. Большинство его сверстников проводили свободное время, играя на проезжей части улицы или во дворах своих частных домов. И тогда Алексей вместе с друзьями решил организовать игровую площадку на месте заброшенного пустыря, где складировался мусор. Ребята взяли тележки, грабли – и принялись за работу. Они несколько дней вывозили мусор, расчищали пустырь, который впоследствии превратился в спортплощадку: ещё много лет местные мальчишки занимались здесь спортом и играли в футбол. Кто знал, что ещё тогда инициативность, трепетное отношение к природе, забота о чистоте окружающей среды воспитают в Алексее будущего эколога!

Алексей Усов окончил орловскую общеобразовательную школу №35, затем поступил в профессиональный лицей №9, где получил профессию слесаря по ремонту автомобилей. После окончания учебы он работал в охране, а затем – слесарем механосборочных работ на заводе холодильного оборудования «Фригогласс Евразия». В 2007 году он получил должность техника-механика в ЗАО «Экология», а в 2015 году был приглашён на работу в мусороперерабатывающий комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов, где трудится по сей день в должности директора по производству. Будучи профессиональным экологом, Алексей занимается созданием благоприятной окружающей среды в районе, и его предвыборная программа направлена на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ от промышленных предприятий и благоустройство, озеленение придомовых территорий. Сейчас особенный упор делается на разрешение ситуации с выбросами с асфальтного завода и разливом «реликтовых» битумных озёр.

Помимо экологии, приоритетами в своей работе Алексей Николаевич считает социальную сферу, решение локальных социально-экономических проблем жителей, контроль за деятельностью управляющих компаний, капремонт многоквартирных домов, модернизацию детских и спортивных площадок. Так как Алексей Усов много лет работает помощником депутата Евгения Косогова и непосредственно общается с жителями округа №4, ему хорошо известны все болевые точки Северного района.

Это истории с обманутыми дольщиками, вредные выбросы с асфальтного завода, битумные озера, которые отравляли окружающую среду, обвалившийся участок дороги за д. 46 по ул. Бурова и многое другое. При непосредственном участии Усова Алексея принимались работы по ремонту крыш многоквартирных домов, внутридворовых проездов и тротуаров, а также по благоустройству территорий. Он изнутри знает все злободневные проблемы округа и готов бороться за создание для граждан достойных условий жизни.

Алексей Усов является членом партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и совместно с однопартийцами проводит большую работу в рамках выполнения наказов избирателей, вместе с товарищами активно участвует в обустройстве дворовых площадок, оказывает помощь детским садам, школам и т.д.

Благодаря поправкам, внесённым в бюджет области на 2022 г., депутаты-справедливороссы добились выделения 15,7 миллиона рублей на капитальный ремонт здания по адресу: г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 18, где расположится приют для бездомных животных. Острая проблема Северного района, связанная с бродячими животными, будет закрыта в ближайшее время.

Особенное внимание справедливороссы уделяют защите прав граждан: благодаря грамотной юридической помощи и депутатским запросам получилось добиться получения орловчанами расходных материалов для инсулиновой помпы, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, устранения шума от мусорных машин в раннее утреннее время, ведётся активная работа по благоустройству аллеи Металлургов и многое другое. Запущены обучающие проекты для граждан: школа домкомов и семинары на различные темы – от самозанятости до ремонта крыш.

Вся эти проекты и инициативы будут развиваться и совершенствоваться, а благодаря знаниям и профессионализму двух сильных управленцев – Евгения Косогова и Алексея Усова, помощь жителям Северного района будет оказываться вдвойне быстрее, эффективнее и качественнее. Как показал многолетний опыт работы в округе, командная работа приобретает все большую значимость, ведь именно благодаря слаженным действиям команды Косогова и Усова всегда получалось решать самые сложные задачи и реализовывать самые амбициозные планы в сфере развития Северного района. В своей работе эти управленцы руководствуются простыми и понятными принципами: это доступность, открытость и постоянная оценка эффективности своего труда.

Можно смело сказать, что Косогов и Усов не просто исполняют свои обязанности, а добиваются качественного результата, что вносит неоценимый вклад в общее дело и даёт возможность сделать для своих избирателей в два раза больше полезных дел!

Все пункты и положения программы кандидата будут реализованы не иначе как на основе принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В материале использовано изображение кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 Усова Алексея Николаевича.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Усова Алексея Николаевича.

Основание – договор №1 о предоставлении платной печатной площади для проведения предвыборной агитации от 15 августа 2022 г.