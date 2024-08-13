Установили личность молодого человека обнаруженного в Ливнах

Правоохранительные органы установили личность молодого человека, тело которого было обнаружено в Ливнах. Погибшим оказался несовершеннолетний житель Курской области.

«В СУ СК России по Орловской области уточнили, что это несовершеннолетний парень, приехавший в Ливны из Курской области», — пишет СМИ.

Причина смерти молодого человека пока неизвестна. Специалисты продолжают расследование.

Напомним, 12 августа 2024 года на улице Мира в Ливнах было найдено тело молодого человека без признаков насильственной смерти, сообщает «Орелград«.