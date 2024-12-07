Увеличение банковских вкладов орловцев

К началу IV квартала 2024 года сумма вкладов орловцев достигла 152 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост – на 26%.

Тогда, в 2023-м, сбережения орловцев составляли 121 млрд рублей.

Выросли и суммы средств на счетах компаний. С 23 млрд рублей (октябрь 2023) до 27 млрд рублей (октябрь 2024). Рост составил 18%.

На 20% увеличились счета индивидуальных предпринимателей – до 8 млрд рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Орловской области, сообщает «Орловское время».