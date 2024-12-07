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Увеличение банковских вкладов орловцев

Кристина Абдуллоева
07 декабря 2024

ldpr.ru

К началу IV квартала 2024 года сумма вкладов орловцев достигла 152 млрд рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост – на 26%. 

Тогда, в 2023-м, сбережения орловцев составляли 121 млрд рублей.

Выросли и суммы средств на счетах компаний. С 23 млрд рублей (октябрь 2023) до 27 млрд рублей (октябрь 2024). Рост составил 18%. 

На 20% увеличились счета индивидуальных предпринимателей – до 8 млрд рублей. 

Об этом рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Орловской области, сообщает «Орловское время».

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