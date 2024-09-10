Увеличение госпошлины: орловцам придётся больше платить за коммунальные долги

С 9 сентября 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся размера государственной пошлины при обращении в суд. Теперь должникам по коммунальным платежам придётся оплачивать не только сумму долга, но и значительные дополнительные расходы.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 259-ФЗ, размер пошлин увеличился в 10 раз и составляет:

при подаче искового заявления — с 400 рублей до 4 000 рублей;

при подаче заявления на выдачу судебного приказа — с 200 рублей до 2 000 рублей (при сумме долга до 100 тысяч рублей).

Важно отметить, что минимальный размер пошлины не может быть меньше указанных сумм. Даже если долг составляет всего один рубль, госпошлина составит 2 000 рублей.

Размер пошлины также зависит от суммы задолженности:

При долге от 101 000 до 300 000 рублей: 4 000 рублей + 3% от суммы долга.

От 301 000 до 500 000 рублей: 10 000 рублей + 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей.

От 501 000 до 1 000 000 рублей: 15 000 рублей + 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей.

От 1 001 000 до 3 000 000 рублей: 25 000 рублей + 1% от суммы, превышающей 1 000 000 рублей.

Сумма долга указана в едином платёжном документе и в личном кабинете Орловского энергосбыта.

Напоминаем, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг остаётся самым эффективным и простым способом избежать накопления больших задолженностей и связанных с ними негативных последствий, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что В Орле ожидается временное отключение горячей воды в нескольких десятках домов, детских садах и школе. С 11 по 12 сентября 2024 года в Заводском районе пройдут работы по ремонту теплосети на улице Планерной, 31. В связи с этим будет приостановлена подача горячей воды.