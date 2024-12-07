Увеличение количества автобусов по маршруту Орёл — Тросна в праздничные дни

Количество рейсов на маршруте №607 «Орёл – Тросна» будет увеличено. Об этом сообщили в КУ «Организатор перевозок», сообщает «Время Орла».

С 6 декабря в наиболее востребованные дни, к которым отнесли пятницу, выходные и праздничные дни, число автобусов на данном маршруте будет увеличиваться до двух.

Таким образом, количество совершаемых рейсов возрастёт в два раза.

Из Орла дополнительный автобус будет отправляться в 8:35, 11:55 и 15:30.

Из Тросны – в 10:05, 13:45 и 17:30. Полное расписание движения автобусов в эти дни можно увидеть на фото.