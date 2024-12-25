Увеличение пенсий на 7,3 % ждёт пенсионеров Орловской области

fnpr.ru

С 2025 года социальный фонд Орловской области начнет индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров. «Повышение затронет всех, вне зависимости от наличия трудовой деятельности», — отмечают в пресс-службе фонда.

Размер прибавки для работающих и неработающих пенсионеров будет различен. Для работающих индексация будет рассчитываться исходя из суммы, которую пенсионер мог бы получать, не будучи трудоустроенным, а не от текущей выплаты.

К примеру, если в 2024 году человек получал пенсию в размере 18 284,30 рублей, то, будучи неработающим, его пенсия составила бы 20 922,28 рублей. С января 2025 года индексация для работающих пенсионеров будет производиться от этой последней суммы. Таким образом, 20 922,28 * 7,3% = 1 527,32 рублей. Следовательно, вместо 18 284,30 рублей его пенсия после 1 января 2025 года возрастет до 19 811,62 рублей.

Пенсии неработающих граждан также подвергнутся изменениям. Повышение на 7,3% коснется всех получателей страховой пенсии — по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца. Если рост цен в 2024 году превысит ожидаемые показатели, то в 2025 году пенсии могут быть увеличены дополнительно, сообщает «Вести-Орел».