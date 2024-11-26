Ужасы Таганрога: мать принесла двух избитых младенцев в магазин разливного пива и оставила их там: один малыш уже был мертв, видео

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Шокирующий случай произошёл в Таганроге. Женщина принесла двух младенцев в магазин разливного пива и оставила их там. Один из малышей был уже мёртв, второй находился без сознания. По предварительной информации, перед этим она избила сыновей после того, как выпила дома во время празднования своего дня рождения. Смотрите видео по ссылке.

Прохожий помог женщине донести детей до магазина. На теле одного из них были обнаружены трупные пятна, а также следы ушибов и ссадины на лице. Второй ребёнок был без сознания. После того как женщина оставила малышей, мужчина ушёл, а она осталась возле переносок и заплакала. Вскоре в магазин пришёл отец детей. Он взял на руки погибшего сына и не смог сдержать слёз. Сотрудники торговой точки вызвали скорую помощь.

По данным местных СМИ, в субботу Наталья отмечала день рождения с супругом и друзьями. Во время праздника они поссорились, и мужчина ушёл с гостями на улицу, оставив её с детьми. Мать детей была задержана в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она привлекалась по статье за неисполнение родительских обязанностей и состояла на учёте в ПДН.

Ранее мы писали, что мигрант из Таджикистана до смерти забил свою пятимесячную дочь.