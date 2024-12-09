Уже с 1 января россияне за мобильную связь будут платить по-новому — что изменится

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые правила оплаты мобильной связи, которые полностью исключат возможность анонимного пополнения баланса телефона наличными.
Основные изменения
- Обязательная идентификация: для пополнения счета потребуется предоставить паспорт или пройти авторизацию через портал Госуслуг.
- Офисы сотовых операторов: при оплате пользователи должны предъявить документ и подписать согласие на обработку персональных данных.
- Пополнение через терминалы: будет доступно только после идентификации через Госуслуги и сканирования QR-кода.
Причины нововведений
Изменения, утвержденные весной 2024 года, направлены на:
- борьбу с анонимными платежами;
- усиление контроля за финансовыми операциями;
- повышение безопасности пользователей.
Как это отразится на абонентах?
- Оплата через онлайн-банкинг и мобильные приложения останется без изменений.
- При использовании наличных потребуется предъявлять паспорт или пройти идентификацию.
- Терминалы будут оснащены устройствами для работы с QR-кодами, что облегчит процесс подтверждения личности.
Нововведения потребуют от пользователей дополнительных действий при оплате наличными, но, по словам разработчиков инициативы, направлены на улучшение прозрачности и безопасность всех операций.