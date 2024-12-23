Уже скоро россияне будут по-новому платить за отопление — что изменится

Согласно информации, предоставленной кандидатом юридических наук Ириной Сиваковой, в России ожидаются важные изменения в расчетах платы за коммунальные услуги, особенно за отопление.
Эти нововведения вступят в силу с марта 2025 года и будут касаться следующих аспектов:
Основные изменения:
- Определение общей площади:
- В расчетах за отопление и содержание общедомового имущества будет использоваться понятие «общая площадь жилого помещения», которое теперь будет привязано к Жилищному кодексу.
- Важно, что площадь балконов и лоджий будет исключена из этой общей площади, что может привести к снижению расчетной суммы для собственников.
- Использование ЕГРН:
- При определении общей площади жилого помещения основным источником информации станет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что должно повысить точность расчетов.
- Изменения в расчетах при поломке общедомового счетчика:
- Если общий счетчик на отопление выходит из строя, плата будет рассчитываться на основе среднемесячного объема потребления тепла за последние 12 месяцев.
- Ранее плата определялась на основе среднемесячных показаний за последние шесть месяцев, что могло приводить к неравномерным начислениям в зависимости от времени года.
Заключение:
Эти изменения направлены на упрощение и улучшение системы расчетов за коммунальные услуги, что может привести к более справедливым и прозрачным начислениям для собственников жилья. Важно следить за развитием этой темы и подготовиться к изменениям, которые вступят в силу в 2025 году.