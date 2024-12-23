Уже скоро россияне будут по-новому платить за отопление — что изменится

Согласно информации, предоставленной кандидатом юридических наук Ириной Сиваковой, в России ожидаются важные изменения в расчетах платы за коммунальные услуги, особенно за отопление.

Эти нововведения вступят в силу с марта 2025 года и будут касаться следующих аспектов:

Основные изменения:

Определение общей площади: В расчетах за отопление и содержание общедомового имущества будет использоваться понятие «общая площадь жилого помещения», которое теперь будет привязано к Жилищному кодексу.

Важно, что площадь балконов и лоджий будет исключена из этой общей площади, что может привести к снижению расчетной суммы для собственников. Использование ЕГРН: При определении общей площади жилого помещения основным источником информации станет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что должно повысить точность расчетов. Изменения в расчетах при поломке общедомового счетчика: Если общий счетчик на отопление выходит из строя, плата будет рассчитываться на основе среднемесячного объема потребления тепла за последние 12 месяцев.

Ранее плата определялась на основе среднемесячных показаний за последние шесть месяцев, что могло приводить к неравномерным начислениям в зависимости от времени года.

Заключение:

Эти изменения направлены на упрощение и улучшение системы расчетов за коммунальные услуги, что может привести к более справедливым и прозрачным начислениям для собственников жилья. Важно следить за развитием этой темы и подготовиться к изменениям, которые вступят в силу в 2025 году.