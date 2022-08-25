25 августа 2022



В 2022 году орловчане потратили 91 миллиард рублей

По состоянию на 01.08.2022 года в Орловской области с помощью контрольно-кассовой техники зарегистрировано почти 167 млн чеков на общую сумму 91 млрд рублей. При этом размер среднего чека составил 549 рублей 24 копейки.

УФНС по Орловской облатис напоминает: приложение «Мои чеки онлайн» — пилотный проект ФНС России, в данный сервис попадают кассовые чеки от продавцов, а также кассовые чеки, QR-коды, которые покупатели отсканировали через приложение ФНС России «Проверка чека».

Если в чеке есть товары с кэшбеком, вознаграждение от партнеров проекта начислится автоматически. Для этого в разделе «Партнеры» надо «разрешить» видеть ваши чеки и начислять кэшбек по акциям.

 

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Опубликовано 25 Авг 2022 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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