В 2022 году в Орловской области планируется отремонтировать более 121 км дорог

Об этом сообщил руководитель регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин на совещании с главами муниципальных образований, которое провел сегодня первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Субботин отметил, что на ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Орловской области предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 40 млн рублей. Запланирован ремонт 186 объектов общей протяженностью более 121 км, проторгован 171 объект.

«Помимо вышеуказанных объектов в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование за счет средств Дорожного фонда Орловской области в размере 400 млн рублей, – рассказал Субботин. – Запланирован ремонт 11 объектов в г. Орле и Орловском муниципальном округе общей протяженностью 10,2 км, по городу Орлу объекты в высокой степени готовности. В Орловском муниципальном округе один из контрактов по ремонту улично-дорожной сети (в селе Большая Куликовка) администрация вынуждена расторгнуть, направлено соответствующее уведомление подрядчику, новую закупку планируется объявить до 1 августа».