В 2025 году в Орле планируется отремонтировать 24 двора

Сегодня, 28 августа 2024 года, был утверждён перечень территорий, подлежащих благоустройству, членами профильной комиссии городской администрации. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В ходе благоустройства планируется обновить освещение, отремонтировать проезжую часть, оборудовать тротуары, а также установить скамейки и урны.

Как сообщили в мэрии, список объектов для ежегодного благоустройства формируется на основе рейтинговой системы. Каждый объект оценивается по девяти объективным критериям.

С полным списком адресов можно ознакомиться в социальных сетях городской администрации Орла.

Отметим, что в текущем и следующем годах планируется отремонтировать одинаковое количество дворов — по 24. При этом в 2023 году было отремонтировано значительно больше дворовых территорий — 40, сообщает «Орелтаймс».