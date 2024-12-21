В аэропорту Казани задержаны более 30 рейсов: самое главное об утренней атаке беспилотников

Фото: rg.ru

Сегодня утром, 21 декабря 2024 года, в результате атаки беспилотников на жилые районы Казани были использованы дроны с осколочно-фугасными боевыми частями весом до 50 кг. Вооруженные силы Украины применили восемь дронов типа «Лютый», пишет SHOT.

Самое главное к этому времени:

— Первый дрон в 8 утра поразил 37-этажный элитный жилой комплекс «Лазурные небеса», расположенный на пересечении улиц Взлётной и Патриса Лумумбы. Удар пришелся на 30-й этаж, но, к счастью, в момент инцидента в квартире никого не оказалось. Спустя примерно 40 минут в тот же дом врезался второй БПЛА, что привело к началу пожара. Жителей эвакуировали по лестницам, лифты были отключены. Пострадавших не зафиксировано, так как в этом ЖК большинство помещений используются под офисы, а жилых квартир немного.

— Около 9 утра еще два беспилотника атаковали два жилых здания: 23-этажный ЖК «Манхэттен» (удар пришелся в шпиль) и 5-этажный дом на улице Клары Цеткин (обломки упали на крышу). В обоих случаях также начались пожары.

— В общей сложности ВСУ пытались атаковать шесть жилых домов в Казани. Момент уничтожения одного из дронов запечатлели рыбаки в Кировском районе.

— По предварительным данным, в результате атаки пострадали три человека, в основном из-за порезов от разбившихся стекол.

— В связи с атакой в городе звучали сирены, школьников и студентов эвакуировали в безопасные места.

— Беспилотники «Лютый», используемые ВСУ, являются модификацией прототипа PD-2. Их дальность полета составляет 1000 км, и они способны нести боевую нагрузку до 50 кг.

— В Татарстане был введен план «Ковёр». В настоящее время задержаны уже более 30 рейсов на вылет и прилет.

— В ближайшие выходные (суббота и воскресенье) в регионе отменены все массовые мероприятия.

Ранее мы писали, что в Казани продолжается атака украинскими беспилотниками по элитным многоэтажкам: уже пострадало 3 дома, жители делятся страшным ВИДЕО.