В Архангельске три человека погибли в попытке перелететь через разведённый мост на автомобиле: подробности трагедии

Фото: severodvinsk.livejournal.com

Ольга и Георгий, 20-летние влюблённые из Архангельска, ночью 24 ноября 2024 года возвращались домой из областного центра на такси. Вместе с ними в автомобиле находился 30-летний водитель. Краснофлотский мост был разведён, но ни Ольга, ни Георгий, ни таксист не знали об этом.

Водитель «Рено Логан» попытался преодолеть препятствие, на высокой скорости проскочил через ограждения и упал с разведённого Краснофлотского моста в Северную Двину.

Тело Ольги нашли утром — его выбросило из салона автомобиля. Поиски машины продолжались несколько дней, пока её не обнаружили искорёженной. В ней находились тела Георгия и водителя такси, пишет ЧП Live.

Эта трагедия глубоко потрясла жителей посёлка. Ольга и Георгий были влюблённой парой, которая жила вместе около года. Они оба были из многодетных семей, а мать Ольги одна воспитывает ещё пятерых детей. Жители посёлка решили собрать помощь для матерей погибших молодых людей.

Фото: ВКонтакте

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку по этому делу.

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