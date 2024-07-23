В Астрахани состоится суд над мошенником, который одурачивал пенсионеров из Орла

В Орловкой области в июле 2024 года один из руководителей потребительского кооператива предстанет перед судом за создание финансовой пирамиды, в результате которой у жителей пяти регионов было похищено более 232 млн рублей.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей кредитного потребительского кооператива «Сберегательный союз». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

В течение четырёх лет обвиняемый обманывал пожилых людей в пяти регионах России, включая Орловскую область. Он действовал через кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз», который работал по принципу финансовой пирамиды.

Потерпевшие, рассчитывая на высокий процент от вкладов, передавали свои сбережения злоумышленникам. Мошенники использовали эти деньги для собственных нужд. Всего пострадало 539 человек, а общая сумма ущерба составила более 232 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено Кировским районным судом Астрахани. Один из создателей пирамиды уже получил приговор, а уголовное дело в отношении других лиц выделено в отдельное производство, сообщает «Комсомольская правда».