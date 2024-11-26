В Башкирии школьница попала в больницу с сотрясением мозга после того, как её ударила одноклассница

В Башкирии школьница оказалась в больнице с сотрясением головного мозга после того, как одноклассница нанесла ей удар по голове. Родители Алины утверждают, что их дочь подвергалась нападениям ежедневно в течение двух месяцев, сообщает t.me/shot_go.

Мама и папа 10-летней Алины, недавно переехавшие в село Иглино и снявшие квартиру рядом со школой, сообщают, что вступление в новый класс обернулось неприятностями. Особенно сложно сложились отношения с девочкой Настей (имя изменено). Сначала между ними возникла небольшая ссора, после которой Настя, по словам родителей, начала бить Алину по голове на протяжении нескольких недель. Предлогом для насмешек служило то, что Алина — новенькая, одетая «непонятно» и «тупая».

На днях Алина ощутила сильный удар и потеряла сознание во время танцев. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму. Отец девочки обратился в полицию, но узнал, что дело закроют из-за возраста нападающей. По словам родителей, администрация школы не оказала поддержки, а одноклассники отвернулись от Алины, когда она решила рассказать о своих страданиях.