В Башкирии в страшном пожаре погиб 4-летний ребенок и пенсионерка: многодетная мама не нашла мальчишку в дыму и сама потеряла сознание

В селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии вечером 1 декабря 2024 года произошла страшная трагедия — пожар унёс жизни 4-летнего мальчика и пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар начался в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме на улице Горького. В квартире на первом этаже, где находилась беременная женщина с тремя детьми, загорелся натяжной потолок. Мать быстро сориентировалась и выбежала с двумя малышами на улицу. Огонь начал стремительно распространяться на соседние квартиры и общие коридоры, поднимаясь вверх по этажам, пишет kp.ru.

На втором этаже пламя застало врасплох ещё одну многодетную семью: 30-летнюю женщину и её троих детей. Двоих из них она успела вывести на улицу, а вот третьего — 4-летнего сына — найти в дыму не удалось. Вероятно, ребёнок спрятался от огня. Прибывшие спасатели вынесли мальчика из горящего здания, но было уже поздно. Его мама потеряла сознание от дыма и была доставлена в реанимацию с острым отравлением и порезами на руках. Сейчас врачи борются за её жизнь. Кроме того, пожарные обнаружили на первом этаже погибшую 70-летнюю женщину.

-Огнём повреждены 6 квартир и крыша дома, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Привлечены 33 специалиста и 10 единиц техники, – передали в МЧС РБ.

Всего в доме 12 квартир, в которых проживали 29 человек, включая 12 детей. 26 жильцам предложили разместиться во временном пункте, но они отказались, предпочтя остаться у родных.

По указанию врио начальника МЧС Башкирии на место происшествия выехала оперативная группа, в том числе психолог, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Прокуратура и Следственный комитет Башкирии подключились к выяснению обстоятельств трагедии.

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