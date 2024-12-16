В Белгородской области продолжается борьба за жизнь семимесячной девочки, пострадавшей в результате обстрела ВСУ

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В Белгородской области врачи стараются спасти семимесячную девучку, пострадавшую в результате обстрела украинскими военными 14 декабря 2024 года, в то время как её брат трагически погиб. Приграничные регионы продолжают подвергаться регулярным атакам со стороны ВСУ, в этот день Белгородская область оказалась под массированным налётом беспилотников.

В результате взрыва в частном доме в Белгородском районе погиб мальчик, а его мама и сестра были ранены. По информации издания Бел.ру, беспилотники атаковали Шебекинский округ, Борисовский и Белгородский районы. Наиболее тяжёлые последствия наблюдались в посёлке Майском, где в результате взрыва в одном из домов погиб девятилетний ребёнок. Соседи сразу же бросились на помощь.

-Побежали внутрь. Дверь не открылась, зашли через гараж. Начали разбирать обломки — нашли малыша, но было уже поздно, – рассказывает один из очевидцев.

В результате трагического случая дом получил значительные повреждения. Предполагается, что беспилотник сдетонировал уже внутри здания. Взрывная волна пробила крышу, выбила окна и обрушила часть стены, также пострадали соседние дома, пишет орелtimes.

В момент атаки в доме находились дети и их мама. Семимесячная девочка и её мать сейчас находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь.

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