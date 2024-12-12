В белорусском сыре бренда «Молочный мир» обнаружили кишечную палочку: продукция поставляется в Россию и продаëтся в сетевых магазинах

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Кишечная палочка была обнаружена в белорусском сыре, произведенном брендом «Молочный мир». Эта продукция поставляется в Россию и предлагается в ряде сетевых магазинов.

Согласно сведениям от SHOT ПРОВЕРКИ, бактерии нашли в сырах «Молочного мира», пробы были отобраны в Щучинском филиале одноимённого предприятия в Беларуси. Это нарушение на производстве обнаружено впервые, вследствие чего статус компании в реестре предприятий Таможенного союза был изменён на «усиленный лабораторный контроль». Данная информация содержится в письме Россельхознадзора, которое попало в наше распоряжение.

Сыры под маркой белорусского бренда «Молочный мир» продолжают поступать на российский рынок и доступны для покупки через различные сервисы доставки. Проверка продолжается.