В ближайшее время масочный режим вернут в больницы и поликлиники

Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Он отметил, что в регионе возобновлена работа штаба по вакцинации, а также усилена работа по вопросу организации вакцинации населения.

В настоящее время в регионе обязательна вакцинация лиц старших возрастных групп и лиц с хроническими заболеваниями, работников здравоохранения, образования, коммунальных служб, предприятий торговли, общепита.

Вакцина в регионе есть в достаточном количестве, лечебные учреждения готовы, соответствующие пункты вакцинации развернуты. Есть вакцины, которые предусмотрены для вакцинации детей старше 12 лет. Кроме того, Орловская область подала заявку на приобретение 20 тыс. атомайзеров (бустерная назальная вакцина — аналог обычной вакцины за исключением способа его введения: вакцина впрыскивается назально).

«На данный момент введение жестких ограничительных мер не требуется. Рекомендовать возвращение обязательного масочного режима или введение ограничительных мер в отношении бизнеса мы не собираемся. Но на ближайшем штабе мы рекомендуем ввести масочный режим в учреждениях здравоохранения и социальной защиты», — приводит цитату Александра Румянцева пресс-служба обладминистрации.