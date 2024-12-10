Синоптики Орла предупреждают жителей о гололеде и снеге с туманом: опасные даты

Начало рабочей недели в Орловской области обещает быть щедрым на осадки. Синоптики предсказывают снег, временами переходящий в мокрый, а также гололёд и гололедицу на дорогах. В некоторых местах возможен туман.

По словам Валерия Селихова, руководителя Орловского гидрометцентра, с 21 часа 9 декабря до 21 часа 10 декабря область погрузится в облачность, с редкими прояснениями. Ночью ожидается снег и мокрый снег, местами туман, гололёд и гололедица. Днём осадки не предсказываются. Ветер восточный, с силой 5-10 м/с. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, в то время как днём она не превысит +1.

В среду, 11 декабря, снежные осадки вновь посетят нас в дневные часы, сопровождаясь северным ветром 5-10 м/с. Температурные колебания принесут мороз до -6 градусов ночью и тепло до +3 днём, сообщает «Орловское время».

Продолжатся осадки и 12 декабря, когда снег будет идти как днём, так и ночью. Ветер северный: ночью — 6-11 м/с, днём — 8-13, порой до 15 м/с. Ожидается мороз до -6 градусов на протяжении всего дня.