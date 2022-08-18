18 августа 2022



В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются дождь и сильный ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 18 августа по 21 час 19 августа на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +19°С…+24°С, при прояснениях — до 29°С.

ГУ МЧС предупреждает граждан, в том числе водителей автотранспорта, о необходимых мерах безопасности при нахождении на улице.

 

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Опубликовано 18 Авг 2022 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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