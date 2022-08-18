В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются дождь и сильный ветер

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 18 августа по 21 час 19 августа на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +19°С…+24°С, при прояснениях — до 29°С.

ГУ МЧС предупреждает граждан, в том числе водителей автотранспорта, о необходимых мерах безопасности при нахождении на улице.