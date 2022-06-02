В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются грозы и град

В ближайшие сутки на территории Орловской области ожидается непогода.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 2 июня по 21 час 3 июня на территории области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, град, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°С…+17°С, днём +21°С…+26°С.

ГУ МЧС предупреждает: в связи с непогодой возможны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Следует соблюдать необходимы меры безопасности.