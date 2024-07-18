В Болховском районе обрушилась лоджия многоквартирного дома: подробности

В среду, 17 июля 2024 года стало известно, что в Болхове Орловской области произошло обрушение лоджии в многоквартирном доме, расположенном на улице Кирпичный завод, 2.

— Установлено, что обрушившаяся лоджия являлась частью квартиры, предоставленной администрацией Болховского района местной жительнице из числа детей-сирот, — сообщают в прокуратуре Орловской области.

Причиной инцидента стал несвоевременный ремонт муниципального имущества. В связи с этим администрации Болховского района было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также было возбуждено уголовное дело о халатности.

Прокуратура Болховского района направила иск в суд с требованием расторгнуть договор найма квартиры между администрацией и сиротой. Ведомство настаивает на восстановлении сироты в списке нуждающихся в жилье.