В Болховском районе задержали 52-летнего телефонного «террориста»

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Болховскому району по горячим следам установили 52-летнего мужчину, подозреваемого в совершении противоправного деяния.

В дежурную часть ОМВД России по Болховскому району поступило несколько звонков от неизвестного мужчины, который сообщил, что собирается с применением оружия совершить особо тяжкое преступление в отношении местных жителей.

В кратчайшие сроки полицейские установили личность и местонахождение звонившего. Им оказался ранее судимый 52-летний житель города Болхова. Звонок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проведения комплекса неотложных мероприятий по месту жительства данного лица был проведен обыск, в ходе которого опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.