В больнице им. Семашко в Орле можно бесплатно и без очереди заменить коленные и тазобедренные суставы

В Орле операции по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов проводятся по полису ОМС без очерёдности. Выполняют эти манипуляции врачи больницы им. Семашко, сообщает oreltimes.ru.

Установка эндопротеза коленного сустава проводится в рамках выделяемых квот, которые на текущий год ещё имеются в наличии. Для эндопротезирования тазобедренных суставов достаточно полиса ОМС, уточнили в медучреждении.

Получить эти виды медицинской помощи можно по направлению поликлиники или районной больницы либо при самостоятельном обращении в больницу: по понедельникам и пятницам с 14:00 до 15:00.

В приёмном отделении больницы им. Семашко пациентов ортопедического профиля принимает заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Борис Мордвинов.

Для госпитализации важно наличие соответствующих медицинских показаний и отсутствие противопоказаний.