В Брянске 89-летний мужчина напал на свою 86-летнюю жену и пытался ее задушить

Фото: inform.kz

В четверг, 12 декабря 2024 года, стало известно, что в Брянске произошел шокирующий случай, который потряс местных жителей. 89-летний пенсионер, который должен был заботиться о своей 86-летней жене, напал на нее и пытался ее убить.

По информации источников, ночью мужчина подошел к кровати жены и нанес ей удар кулаком по лицу. Затем он укусил ее за руку и схватил ее за шею, пытаясь задушить. При этом он угрожал женщине убийством, пишет iz.ru.

Сейчас проводится проверка по данному инциденту. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что житель Кромского района получил 18 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пенсионерки.