В Бунинской библиотеке открылась выставка памяти священномученика Иоанна Кукши (12+)

Экспозиция «Пасхальный день земли Орловской. День памяти покровителя Орловской митрополии, священномученика Кукши» начала работу сегодня в рамках ежегодных торжеств. Выставка открыта в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина.

Решение о почитании святого Кукши, крестителя Орловского края, просветителя вятичей как покровителя митрополии, было принято в Орловско-Ливенской епархии в 2009 году по благословению Архиепископа Орловского и Ливенского Пантелеимона. Теперь ежегодно 9 сентября– в день памяти святого – проходят торжественные богослужения при участии духовенства митрополии. Также проводятся праздничные мероприятия и крестные ходы.

На выставке в Бунинской библиотеке представлены книги и публикации из периодической печати о почитании Кукши как покровителя епархии, о житии священномученика и монастыре его имени, материалы об общеепархиальном праздновании памяти святого.

Выставку можно посетить до 20 сентября.