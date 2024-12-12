В Бурятии 18 летняя девушка в тайне родила ребенка в туалете и оставила его умирать

Наконец, в судьбе 18-летней Екатерины из Бурятии поставлена печальная точка. Ее новорожденный сын появился на свет здоровым и доношенным в начале сентября 2024 года, но, увы, прожил лишь краткие пять минут. В трагической гибели ребенка признали виновной его молодую мать, которая, родив втайне от родителей в туалете, оставила его умирать. За свою жестокость Екатерина была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Биография Екатерины окутана тайной. Она так и не получила образования, будучи под бременем материнства с семнадцати лет, когда родила дочь. Отцовства – загадка. Воспитанием малышки помогали мать и отчим, с которыми она жила в частном доме. Екатерина была безработной, однако все свои силы отдавала заботе о дочке.

В январе 2024 года она узнала, что снова станет матерью, но это известие лишь принесло ей горечь. Втайне от родных, пряча живот под мешковатыми платьями, Екатерина готовила план: оставить ребенка в роддоме. Схватки настали в ночь на 16 сентября, и, боясь тревожить мать, она решила рожать в уличном туалете. Малыш, родившись, упал в туалет, а Екатерина в панике осознала ужас своего поступка, сообщает «Комсомольская правда».