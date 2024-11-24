В честь баллистической ракеты, «Орешницей» хотят назвать своего 15-го ребенка многодетные родители из Татарстана

Фото: gagaru.club

В субботу, 23 ноября 2024 года, стало известно, что многодетные родители Суховы из Набережных Челнов воспитывают 14 детей. Их фантазия в выборе имён не знает границ: младшую дочку назвали Россией-Святосией-Святороссией. Теперь, когда ожидается пополнение, они задумались над необычным именем для будущей дочери.

По словам главы семейства Владимира, на свет скоро появится 15-й ребёнок. Супруга находится на четвёртом месяце беременности, и врачи сообщили, что будет девочка. Родители поделились своими планами: они хотят назвать малышку Орешницей в честь баллистической ракеты, пишет SHOT. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Фото родителей с младшей дочкой Россией-Святосией-Святороссией : SHOT

Ранее мы писали, что появились кадры удара российской баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске: видео.