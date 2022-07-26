В четверг над Орлом прокатится колокольный звон

В праздник Крещения Руси по всем храмам и монастырям Орловщины прокатится волна колокольного звона. 28 июля Орловская митрополия присоединится к ежегодной акции колокольного звона. В 12:00 во всех храмах и монастырях совершат праздничный звон-благовест.

В этом году акция колокольного звона состоится в десятый раз. К слову, утром 28 июля в храмах и монастырях РПЦ будут совершены торжественные богослужения, по окончании которых отслужат молебен по особому чину.