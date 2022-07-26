26 июля 2022



В четверг над Орлом прокатится колокольный звон 

В праздник Крещения Руси по всем храмам и монастырям Орловщины прокатится волна колокольного звона. 28 июля Орловская митрополия присоединится к ежегодной акции колокольного звона. В 12:00 во всех храмах и монастырях совершат праздничный звон-благовест.

В этом году акция колокольного звона состоится в десятый раз. К слову, утром 28 июля в храмах и монастырях РПЦ будут совершены торжественные богослужения, по окончании которых отслужат молебен по особому чину.

 

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Опубликовано 26 Июл 2022 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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