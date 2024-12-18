В четырёх школах Орловской области будут открыты классы по начальной военной подготовке

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В 2024 году в образовательную систему страны был введён новый предмет, посвящённый начальной военной подготовке. Спустя год НВП стал одной из составных частей курса «Основы безопасности и защиты Родины». Об особенностях преподавания этого предмета в орловских школах шла речь 17 декабря на заседании профильного комитета Орловского горсовета.

Руководитель Управления образования города Орла Анастасия Сергеева сообщила, что сегодня курс НВП внедрён во все 43 муниципальные образовательные организации города. Этот важный предмет изучается, в основном, в 8-9 классах дважды в неделю, однако в некоторых школах его уже начали преподавать с 5 класса.

В старших классах также предусмотрён курс НВП, который включает военные сборы для 10-х и восьмиклассников. Подготовленные педагоги могут вести теоретические и практические занятия, но учебник пока отсутствует, и учителя используют литературу по ОБЖ. В следующем году на оснастку классов запланировано 2 миллиона рублей.

Депутаты предложили создать специализированные классы в каждом районе, чтобы в 2025 году полностью оснастить четыре школы. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил важность создания возможностей для детей, интересующихся историей и защитой своей Родины, сообщает «ОрелТаймс».