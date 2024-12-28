В цехах крупного поставщика полуфабрикатов обнаружили антисанитарию

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Крупный поставщик пельменей и котлет, «Элика», попался на недопустимых антисанитарных нарушениях, и его продукция была признана опасной для здоровья потребителей.

Как показала проверка, специалисты застали подмосковное предприятие врасплох в ноябре, но лишь сейчас было назначено административное наказание. На заводе, производящем полуфабрикаты, хранилось почти тонна сырья без надлежащей маркировки и с истекшим сроком годности. Холодильные установки не функционировали, дезинсекция не проводилась должным образом, а мясные заготовки находились в соседстве с отходами.

Обнаруженные продукты признаны опасными и подлежат уничтожению. Компании угрожает штраф вплоть до миллиона рублей по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Напоминаем, что манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы «Элики» широко распространены в крупных торговых сетях и доступны на сервисах доставки, сообщает телеграмм-канал «Shot».