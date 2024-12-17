В центре Москвы найден мертвым бывший супруг певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма: подробности

Фото: primadonna.media

Сегодня утром, 17 декабря 2024 года, стало известно, что в центре Москвы найден мертвым бывший супруг популярной певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство на следующий день после дня рождения артистки.

По данным SHOT, тело 32-летнего спортсмена обнаружили в одном из бизнес-отелей столицы. Рядом с телом лежал телефон, на экране которого был номер Седоковой с просьбой позвонить ей.

Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, но недавно пара рассталась. Баскетболист очень тяжело переживал разрыв с певицей. Недавно артистка написала о том, что «выходит из долгих, счастливых, но очень сложных отношений», пишет SHOT.

Перед разводом с певицей Янис Тимма публиковал в социальных сетях депрессивные посты. Он выкладывал видео с таблетками и выходил в прямой эфир в соцсетях, демонстрируя вид с балкона.

Спортсмен обвинял певицу в меркантильности: «Не верю ни одному твоему слову. Всё, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».

Ранее мы писали про громкий развод: известная певица Анна Седокова расстаётся с мужем-латвийским баскетболистом.