В центре Орла с 3 по 5 августа ограничат движение и парковку транспорта: список улиц

В связи с проведением фестиваля цветов «Стрелка» в Орле, с 3 по 5 августа 2024 года на некоторых улицах в центре города будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила городская администрация.

В частности, с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка на улице Гостиной (между домом № 2 и сквером Коммунальников).

С 9:00 до 22:00 перекроют следующие участки дороги

улица Гостиная от улицы Гагарина до Богоявленской площади;

Богоявленская площадь;

участок дороги от Богоявленской площади до улицы Левый Берег реки Оки.

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий и необходимостью обеспечить безопасность посетителей. Организаторы просят жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты с учётом временных ограничений.