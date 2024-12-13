В центре Орла ввели запрет на стоянку машин до весны: что это значит?

На площадке между домом №28 по улице Максима Горького и площадью Ленина в Орле, до десяти часов вечера 3 марта, запрещена стоянка автомобилей. Сие уведомление поступило из мэрии города.

Автомобилистам придется проявить терпение, поскольку неудобства связаны с проведением центральной новогодней ярмарки и ярмарки «Зима угощает». Эти яркие события обещают принести радость и волшебство, окутывая пространство атмосферой праздника. Пусть временные преграды уступят место веселью и ожиданию чудес, которые приносит этот великолепный сезон. На этой площадке, где встречаются повседневная жизнь и праздник, каждый найдет момент для удивления и счастья. Время, отведенное на волнение и заботы, должно стать временем для волшебства и встреч, рассекающих зимнюю стужу яркими огнями и смехом, сообщает «Вести-Орел».