В Дагестане мужчина 23 года воспитывал чужого сына: он не выдержав правды скончался

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.



В Дагестане трагически завершилась жизнь взрослого мужчины, узнавшего, что на протяжении 23 лет воспитывал не своего ребенка. С этой новостью он не смог смириться, и его душа окутал темный мрак. Жуткая хроника событий опубликована на страницах KP.RU.

Все началось в роддоме, когда акушерка по ошибке перепутала новорожденных. Годы шли, Заур и Патимат растили мальчика, оставаясь в неведении, пока в 2021 году не открылась горькая истина: их родной сын проживал в соседнем селе. Патимат пыталась скрыть этот факт от мужа, но его смятение привело к распаду их жизни. Заур замкнулся в себе, все чаще оставляя дом, а вскоре начались у него галлюцинации, нарастающие, как буря.

Испуганная, Патимат отправила неродного ребенка к брату в Сибирь, но и это не принесло избавления. Муж уехал к сестрам и, лишь спустя месяц, позвонил с извинениями — всем, кроме сына, которого любил как своего.

И вскоре Заур пропал. Его тело нашли в горах, у подножия великого камня. Сердце отца не вынесло бремени утраты.

Но Патимат, не поддаваясь отчаянию, продолжила борьбу за материальную компенсацию. Суд вынес решение, но лишь в размере одного миллиона рублей. Подробности — в материале KP.RU.