В Дагестане произошёл трагический случай в квест-парке «Дом ужасов»: погибло 2 посетительницы

В июле 2024 года посетительницы квест-парка погибли в страшном пожаре во время игрового сеанса в Дагестане. По данным ГУ МВД РФ по Республике Дагестан, причиной пожара стало возгорание бензиновой жидкости во время проведения игры. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает источник, пожар возник после того, как один из актёров поджёг перчатку и бросил её в сторону, где находились бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул мгновенно. Посетители квеста были прикованы наручниками к креслам, что затруднило эвакуацию из горящего здания.

В результате пострадавшие получили серьёзные ожоги. 19-летняя студентка и её 20-летний муж получили ожоги 50% тела, а их подруга, 25-летняя девушка, была доставлена в больницу с ожогами 97% тела. Обе девушки скончались.