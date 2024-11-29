В ночь на 28 ноября 2024 года в затонувшем покое села Ушканка разразилась трагедия, о которой шепчет вся округa. Вскоре стало известно, что Игорь, главный подозреваемый, не только причастен к убийству 17-летней школьницы, но и совершил надругательства над ее беззащитным телом. Как только она потеряла сознание , он воспользовался моментом. После он оставил её на растерзание свиньям, сообщает kursk.com.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии подтвердил, что скотник теперь также обвиняется в «иных действиях сексуального характера с применением насилия». Признание вины стало лишь предвестником его неминуемого суда. В скором времени, 28 ноября, жителю Ушканки назначат меру пресечения, навсегда оставляя тень в памяти о той душераздирающей ночи, когда невинность была безжалостно погублена в серых тенях.