В День города орловчанам показали конное шоу

«Орловская среда-плюс», №1 (39) от 10 августа 2022

В Орле впервые в День города для жителей организовали шоу с участием потрясающе красивых животных – лошадей. Место было выбрано идеально – природный амфитеатр Дворянского гнезда позволил жителям расположиться на склонах и насладиться великолепным зрелищем. Видно было всем. А посмотреть было на что. Ребята из областной Детско-юношеской конно-спортивной школы показали разные породы лошадей. Ведущий пояснил для зрителей: когда, как и для чего выводили эти породы. Сотрудники «Злынского племенного конезавода» также рассказали и показали две породы. Причем, если скаковых лошадей орловцы еще могли видеть на ипподроме, то тяжеловоз – довольно редкое зрелище для жителей областного центра. Детей больше привлекало не происходящее на арене, а то, что творилось на берегу. Они были в восторге от возможности пообщаться с миниатюрными пони.

Но все же главной составляющей праздника стали выступления спортсменов. Конное троеборье включает в себя конкур (преодоление препятствий), выездку (манежную езду) и кросс. Лошади и наездники конно-спортивной школы показали фантастическое взаимопонимание. Смена аллюра, движение боком и задом наперед. При этом, как пояснил ведущий, особо ценится в этом виде спорта, когда зрители видят минимум воздействия всадника на лошадь.

Пошедший в середине выступления дождь немного разогнал зрителей, но самые стойкие увидели и самую красочную часть шоу – вольтажировку и конкур. Дело в том, что лошадям надо было привыкнуть к новому месту для выполнения самых сложных задач. Поэтому зрелищную часть и передвинули ближе к концу. Мокрая трава добавила экстрима происходящему, так как кони могли запросто поскользнуться, но ведущий пояснил, что соревнования на мощность прыжка состоятся при любых сюрпризах погоды. К счастью, в тот день обошлось без падений, а вот несколько препятствий было сбито – соревнования на мощность прыжка шли с полной отдачей спортсменов и их четвероногих воспитанников.

Отдельно хотелось бы поблагодарить конный двор «Вязки» и приглашенных гостей из Серпухова – семью Матвеевых. В пятницу вечером на Дворянке зрители увидели джигитовку – особый вид верховой езды, заключающийся в умении наездника на полном скаку пользоваться холодным оружием и выполнять различные трюки. Продолжила выступление вольтижировка – тоже один из видов конного спорта, где спортсмены выполняли гимнастические упражнения на лошади, равномерно движущейся по кругу. Вольтижировка обязана своим происхождением цирковому искусству и вначале показывалась на арене. Также гостям праздника показали и необычное зрелище – фигурную верховую езду конный котильон.

Стоит также отметить, что, пока на поляне шла подготовка и смена оборудования для выполнения конных номеров, перед зрителями выступали творческие коллективы. Предлагаем нашим читателям небольшой фотоотчет о прошедшем конном шоу.