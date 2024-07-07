В «День русского поля» в Орловской области выступил Денис Майданов

ФОТО: пресс-служба правительства Орловской области

В субботу, 6 июля 2024 года, в п. Стрелецком Орловского района, успешно прошло главное мероприятие Агронедели – «День русского поля». Местом сбора стал ФНЦ «ЗБК». Туда прибыли сотни местных жителей и гостей региона. Там же исполнил свои хиты знаменитый российский исполнитель Денис Майданов. Выступал он на специально сооружённой сцене.

На «Дне русского поля» присутствовали делегации из различных уголков России и соседних государств, в том числе из Республики Беларусь.

Посетителям были представлены стенды с сельскохозяйственной техникой, удобрениями и средствами защиты растений. Также работала выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское!». Ведущие производители продуктов питания демонстрировали мед, сыры, колбасы, растительные масла, мороженое, пряники, лимонады и другие продукты.

На демонстрационных полях показывали достижения в области селекции и семеноводства: горох, соя, гречиха, пшеница, ячмень, овес, бобы, чечевица, люпин, вика и другие. В рамках праздника проходили конные состязания и спортивные игры.